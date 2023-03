Abstiegskampf ist bittere Realität

Dieses Dilemma verfolgte die Tischtennis-Herren der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen auch beim Abstiegsduell gegen Kufstein. Nach dreieinhalb Stunden voll spannender Spiele und mehrerer vergebener Satzbälle ging die Partie für die Mühlviertler mit 2:4 verloren. "Jetzt ist uns der Relegationsplatz so gut wie sicher. Wir werden nach der letzten Bundesligarunde mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den Zweiten der zweiten Bundesliga um ein Ticket in der ersten Bundesliga spielen", sagt Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer. Die Relegation wird in einem Hin- und einem Rückspiel ausgetragen. Wer gewinnt, spielt oben, der Verlierer muss den Gang in die zweite Liga antreten.

