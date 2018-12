Waldkindergarten im SternGartl: "Wer nicht matscht, bleibt dumm"

SONNBERG. Im Herbst 2019 soll in Sonnberg ein neuer Waldkindergarten in Betrieb gehen.

Den Wald als Ort zum Spielen und Lernen macht sich das Kindergartenkonzept zunutze. Bild: Weihbold

"Wer nicht matscht, bleibt dumm", schreibt der bekannte Neurowissenschafter Manfred Spitzer. Diesem Grundsatz zufolge hat sich im SternGartl ein engagiertes Team zusammengetan, um ein neues pädagogisches Konzept in der Region zu verwirklichen: 2019 soll in Sonnberg ein Waldkindergarten eröffnet werden. "Die Wälder bei uns im Mühlviertel haben unglaublich viel zu bieten. Dennoch verbringen viele Kinder einen Großteil ihrer Zeit drinnen. Wir möchten, dass sich die Kinder wieder als Teil der wilden Natur erleben", erzählt Julie Minnich als erfahrene Waldpädagogin des Projekts. Ein engagiertes Team rund um die junge Mutter und Unternehmerin Claudia Hochreiter plant in Kooperation mit einigen aufgeschlossenen Gemeinden, Waldbesitzern und der LEADER-Region SternGartl-Gusental den Betrieb eines öffentlich anerkannten Waldkindergartens für 16 Drei- bis Sechsjährige im Herbst 2019.

Als Standort wird die Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis ins Auge gefasst. Sonnberg liegt im Herzen der SternGartl-Region und ermöglicht so auch Linz-Pendlern Zugang zum Waldkindergarten. Vorerst wird mit Vormittagsbetreuung gestartet, je nach Bedarf kann Nachmittagsbetreuung organisiert werden. "Wesentlich ist das Wie in der Begleitung von Kindern. Qualität bedeutet für uns darum weit mehr, als lange Öffnungszeiten anzubieten. Wir sind dafür, dass Eltern ihre Kinder auch noch ein Stück weit selbst ins Leben begleiten dürfen", sagt Hochreiter.

Umfassendes Konzept

Was die pädagogische Qualität angeht, hat sich das Team hohe Ziele gesteckt: Eine Kombination aus Natur- und Reformpädagogik, Achtsamkeitspraxis und prozessorientierter Begleitung soll die Kinder ganzheitlich in allen Entwicklungsbereichen fördern. Ein Mix aus durchdachten, materialreduzierten Angeboten und dem kreativen Freispiel soll eine optimale Vorbereitung auf die Schule bieten. Begleitet werden die Kinder durch erfahrene Elementar- und Naturpädagoginnen bei einem kleinen Betreuungsschlüssel von 1:8.

Potenziale fördern

"Es ist uns ein Herzensanliegen, die Entfaltung der ureigenen Potenziale jedes Kindes zu fördern, und zwar mit animationsarmen Angeboten, jenseits von Konsumorientierung. Wir möchten unterstützen, dass Kinder sich zu naturverbundenen Erwachsenen entwickeln, die ihren Lebensraum achten und schützen. Handwerkliches Gestalten in der Natur und Erforschen von Wildkräutern ist sehr bereichernd für die Kinder", ist Minnich überzeugt.

Nachfrage ist bereits groß

Was in 1500 deutschen und immerhin 24 österreichischen Waldkindergärten längst Realität ist, soll nun auch im SternGartl Wirklichkeit werden. "Das Konzept steht, und jetzt geht es an die Umsetzung. Wir freuen uns, wenn uns wohlwollende Förderer finanziell unter die Arme greifen", sagt Gründungsmitglied Hochreiter. Am Waldplatz sollen bis zum Start noch eine beheizbare Hütte und verschiedene Spielbereiche für die Kinder entstehen. Auch sonst gibt es noch viel zu tun, um öffentliche Förderungen von Land und LEADER-Region zu sichern und den Betrieb auf professionelle Beine zu stellen. "Die Nachfrage nach den 16 Plätzen ist schon jetzt groß. Wir haben bereits einige Voranmeldungen und freuen uns, bald neue Familien kennenzulernen", sagt Hochreiter.

Für interessierte Eltern gibt es einen Info-Abend am 31. Jänner um 18 Uhr im Gasthaus Auf d’Sunnseitn. Erfahrene Waldpädagoginnen und Projektpartner informieren über das Konzept. Um 20 Uhr startet die Filmvorführung "Die Wurzelkinder"

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema