Infoabend für Häuslbauer in Rohrbach

Wie und wo finde ich ein passendes Grundstück? Was muss in einem Bauvertrag festgehalten werden? Wie kann ich mein Haus am besten und günstigsten finanzieren? Was mache ich, wenn die Baufirma vereinbarte Leistungen nicht erbringt oder gar in Konkurs geht? Und wie gehe ich vor, wenn ich Baumängel feststelle?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es bei der Veranstaltung "Achtung, Falle! Bauen und Ihr gutes Recht". Am kommenden Donnerstag, 2. Mai um18 Uhr, findet der Infoabend in der Arbeiterkammer Rohrbach (Ehrenreiterweg 17) statt. AK-Präsident Andreas Stangl sowie die Experten Gerhard Augustin und Michael Kronlachner werden Moderator Markus Staudinger (OÖN) und dem Publikum Rede und Antwort stehen. Bis Montag, 29. April, können sich Interessierte unter dem unten stehenden QR-Code oder unter achtung.falle@akooe.at anmelden. Der Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper