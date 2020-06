Motorradunfälle in Oberösterreich hielten die Einsatzkräfte auf Trab

Unfallzeugen wurden zu Lebensrettern

In Uttendorf fuhr ein 54-jähriger Deutscher kurz vor Mittag mit einem Motorrad auf der B147 Richtung Burgkirchen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er einen Lkw. Da er es nicht mehr rechtzeitig zurück auf die rechte Fahrspur schaffte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw aus Portugal.

Der Motorradlenker wurde gegen eine Leitplanke geschleudert. Zeugen leisteten Erste Hilfe und retteten dem 54-Jährigen durch das Abbinden des verletzten Beins wohl das Leben. Der Mann wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht. Der 58-jährige portugiesische Lkw-Lenker erlitt einen schweren Schock.

Sturz mit Leichtmotorrad - schwer verletzt

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr kurz nach Mittag mit einem Leichtmotorrad in Niederwaldkirchen auf der Haslacher Landesstraße. In einer langgezogenen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpflock. Er stürzte und schlitterte in ein angrenzendes Feld. Das NEF Rohrbach brachte den schwer verletzten Mann ins Klinikum Rohrbach.

Nach Sturz in Bach gefallen

In Unterlaussa kam ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad von der Hengstpaß Landesstraße (L550). Er stürzte, schlitterte rund 50 Meter über eine Wiese und fiel in den Laussabach.

Der verletzte Mann konnte sich aus eigener Kraft an das Bachufer retten. Zufällig vorbeifahrende Motorradfahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Mit dem Notarzthubschrauber C 15 wurde der Schwerverletzte ins LKH Steyr gebracht.

Kreuzungscrash bei Oftering

Ein Unfall passierte auch bei einer Kreuzung auf der Paschinger Straße zwischen Breitbrunn und Oftering. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw und stürzte.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C10 in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.