Mordalarm in Fürstenfeld: 34-Jährige tot

Polizeieinsatz in Fürstenfeld

FüRSTENFELD. In einer Wohnung in Altenmarkt bei Fürstenfeld (Steiermark) wurde Sonntagnachmittag die Leiche einer Frau mit Stichverletzungen entdeckt. Laut Polizei dürfte die Frau von ihrem Lebensgefährten (55) getötet worden sein. Die 34-jährige Österreicherin – sie bewohnte mit dem 55-Jährigen ein Einfamilienhaus – soll mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet worden sein.

Der Mann dürfte sich daraufhin mit einer registrierten Schusswaffe selbst erschossen haben. Seine Leiche wurde auf einem Anwesen nicht weit entfernt von der Wohnung entdeckt.

Sollte sich der Tathergang bestätigen, würde es sich dabei um einen neuerlichen Frauenmord durch einen (Ex-)Partner, Familienmitglieder oder nahestehende Personen handeln.

Laut Statistik des Vereins Autonome österreichische Frauenhäuser habe es in Österreich heuer (die Bluttat in Fürstenfeld noch nicht mitgezählt) bereits 16 Femizide und 32 Mordversuche an Frauen gegeben

