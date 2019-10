Mit welchen Ideen heimische Betriebe junge Mitarbeiter gewinnen wollen

Beim Werben um junge Menschen als Mitarbeiter, Schüler oder Studenten wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Österreichs größte Berufsinformationsmesse wurde gestern in Wels eröffnet. Auf 22.500 Quadratmetern präsentieren sich 301 Aussteller. "Das ist Rekord in der 30-jährigen Messegeschichte", sagte Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer bei der Eröffnung mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Die Messe sei Komplettanbieter für Ausbildung, Schule und Studium, sagte Hummer.

Unternehmen versuchen auf kreativen Wegen, Burschen und Mädchen für Jobs in ihrem Haus zu begeistern. Immer öfter kommt eine virtuelle Brille zum Einsatz. Bei Linde aus Linz holen Messebesucher dabei via Fernbedienung mit einem Gabelstapler Waren aus einem Regal. Bei der Welser Transport- und Baufirma Felbermayr sollten nur Schwindelfreie die Brille nutzen: Denn plötzlich blickt man 149 Meter über dem Erdboden von einem Kran auf einen Windpark im Nordburgenland.

Der öffentliche Dienst wirbt ebenfalls um Arbeitskräfte – vom Finanzministerium über die Post bis zur Berufsfeuerwehr Linz, die erstmals dabei ist. Sie begeistert vor allem Burschen mit dem Angebot eines Gratis-Energy-Drinks: Den erhält, wer 20 Liegestützen macht oder eine 80 Kilo schwere Puppe über einen 66 Meter langen Gang rettet. Feuerwehrmann Michael Hackl sagt: "Auch bei uns werden Bewerber weniger, weil die körperliche Leistungsfähigkeit der Jungen nachlässt und weil wir um die gleichen Leute werben wie alle anderen auch."

Was Pädagogen bei der Berufswahl bewirken können, weiß Gerlinde Mirsch von der Altenbetreuungsschule des Landes: "Wir merken, dass die Arbeit in Pflegeberufen in Schulen mehr als früher thematisiert wird: Bei uns steigt die Zahl der Bewerber." Allerdings meistern nicht alle das dreistufige, mehrtägige Aufnahmeverfahren.

3300 Schüler erfuhren bereits vor Messebesuch bei Workshops der Wirtschaftskammer Wichtiges rund um das Thema Berufswahl. Bei einem Gewinnspiel sollten sie auch "Berufe der Zukunft" beschreiben: Wenig überraschend ging es oft um Umwelt und die IT-Branche. Preise erhielten die Neue Mittelschule Enns 1, die NMS Leonding, die NMS Neukirchen/V.

Messebeginn: täglich um 8.30 Uhr; Schluss: heute um 15 Uhr, morgen um 17 Uhr, Samstag um 16 Uhr. Infos: www.jugendundberuf.info

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at