Lkw krachte gegen Kettenkarussell - sechs Kinder verletzt

Ein 39-jähriger Lkw-Lenker aus Deutschland war wohl abgelenkt von der Masse an Menschen, die vor ihm vorbeiströmten und übersah ein sich drehendes Kettenkarussell direkt vor ihm. Erst durch Schreie und Anschlaggeräusche an seinem Fahrzeug wurde der Lenker schließlich auf den Unfall aufmerksam. Der Notausschalter des Karussells wurde sofort betätigt. Doch sechs Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 18 Jahren hatten sich bereits verletzt - ihre Knie und Beine waren am Aufbau des Lastwagens angeschlagen. Prellungen und Abschürfungen trugen die Verletzten davon, sowie einen Schock.

