Linzer Sommerflugplan: Neue Destination in Griechenland

Wie bereits im letzten Jahr ist Griechenland auch heuer wieder mit 9 Flügen pro Woche das beliebteste Reiseziel. Dementsprechend umfasst das Sommerflugprogramm die wunderschönen Inseln Kos (Sa), Kreta/Heraklion (Mi, Fr, Sa, So), Rhodos (Mo, Do, Sa.) und erstmals Kefalonia (Do). Nicht umsonst gilt die griechische Insel im ionischen Meer als Geheimtipp.

Die beliebte Urlaubsdestination Antalya in der Türkei wird ab Anfang Mai wöchentlich (Mo, Mi, Sa) angeflogen.

Wie bereits in der vergangenen Wintersaison, wird Ägypten mit Hurghada, bekannt für seine traumhaften Sandstrände und Korallenriffe, auch im Sommer (Mo, Do und Fr) angeboten. In den Herbstferien wird zudem das Taucherparadies Marsa Alam (19.10. – 26.10.) angeflogen.

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung ab Ende April 2x wöchentlich (Mi, So) auf dem Programm. Der Sonne entgegen führen außerdem die Kultur- und Städtereisen von Ruefa Reisen nach Valencia (18.05. – 21.05.) und von Schöner Reisen mit Wiesinger nach Madrid (29.04. – 02.05.).

Zusätzlich steht Bulgarien wieder auf dem Urlaubsflugplan. Mit der an der schönen Schwarzmeerküste liegenden Stadt Burgas, welche ab Anfang Juli immer dienstags angeflogen wird.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kurztrips nach Dubrovnik, Korsika, Sardinien oder Madeira

Aber auch Kroatien ist wieder hoch im Kurs. Gruber Reisen entführt alle Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober (Sa) auf die wunderschöne Insel Brac. Und all jene, die sich von der Altstadt Dubrovnik bezaubern lassen möchten, können das im Zuge der Kulturreise (28.04. – 01.05.) von Schöner Reisen mit Wiesinger tun.

Wollten Sie sich vielleicht schon immer auf den Spuren der alten Römer begeben? Dann auf zur Sightseeing-Tour mit Schöner Reisen mit Wiesinger nach Italien (Rom) (28.04. – 01.05.). Zudem können all jene, die noch immer nicht genug vom Flair und der guten Küche Italiens haben, das im Zuge der Kulturreisen mit Mader Reisen nach Bari (21.09. – 24.09.) und Schöner Reisen mit Wiesinger nach Sardinien/Olbia (26.05. – 29.05.) tun.

Oder vielleicht doch eher nach Frankreich auf den Spuren Napoleons wandeln? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet von 18.05. – 21.05. eine Reise auf die wunderschöne Insel Korsika.

Madeira, die grüne Insel Portugals, mit seiner atemberaubenden Naturlandschaft, darf natürlich auch nicht fehlen. Eurotours und Hofer Reisen organisieren von 24.04. – 01.05. und von 29.05. – 05.06. eine sicherlich unvergessliche Reise auf die Sonneninsel. Ebenfalls angeflogen wird mit Zypern (Larnaca) die drittgrößte Insel im Mittelmeer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper