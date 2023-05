Warum Billa Plus in Urfahr eine "Stille Stunde" einführt

Die "Stille Stunde" gilt im Billa Plus in der Lindengasse 16 täglich von 16 bis 17 Uhr. In diesem Zeitraum gibt es keine Musik und auch keine Durchsagen. Lichtempfindliche Kunden können sich eine Sonnenbrille ausleihen.

Barrierefreies Einkaufen

Hintergrund ist, dass in Oberösterreich geschätzt 24.000 Menschen von Autismus in unterschiedlichen Ausprägungen betroffen sind, viele davon ohne Diagnose. Ein wesentliches Merkmal dieser neuronalen Entwicklungsstörung ist häufig hohe Lärm- oder Lichtempfindlichkeit. Das Einkaufen in lauten, lichtintensiven und oft dichten Märkten gestaltet sich für Menschen aus dem Autismus-Spektrum dementsprechend schwierig. Deshalb hat BILLA in Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem Autismuskompetenzzentrum der Barmherzigen Brüder Linz und weiteren Organisationen das Pilotprojekt „Stille Stunde“ gestartet.

Weitere Standorte sollen folgen

"Mit der „Stillen Stunde“, die wir neben Linz-Urfahr auch in jeweils einem Markt in Wien, im Burgenland und der Steiermark anbieten, bauen wir Barrieren ab und schaffen dadurch inklusive Einkaufsmöglichkeiten", sagt Sandra Edelmann, Diversity & Inclusion Managerin der REWE Group. In Zusammenarbeit mit lokalen Sozialvereinen plane man die Einführung in weiteren österreichischen Städten und Gemeinden.

