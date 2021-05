Waldinger Bäcker lässt sich in Linz über die Schulter schauen

Es ist die elfte und auch die kleinste Filiale, die der Waldinger Bäcker Christoph Filipp von der Mühlviertler Landbäckerei gestern auf der Linzer Landstraße, im ehemaligen Chocotega-Geschäftslokal, eröffnet hat.

Mit diesem Standort will Filipp das "Handwerk direkt nach Linz bringen", wie er sagt. Gebacken wird hier, wie auch in den anderen Filialen, direkt vor Ort. Allerdings wesentlich transparenter: Durch eine Glasscheibe können die Kunden zusehen, wie die in der Waldinger Produktion geformten Teiglinge verfeinert und frisch gebacken werden. Ein Konzept, das auch dem in der Coronakrise gestiegenen Bewusstsein für Regionalität und Nachhaltigkeit Rechnung tragen soll. Dass hier nicht nur verkauft, sondern auch ein Erlebnis geboten wird, ist das, womit sich der Standort (der auch sonntags von 7 bis 11 Uhr geöffnet hat) von den anderen Bäckereien an der Landstraße abhebe, sagt Filipp. In der näheren Umgebung gibt es mit der Filiale in der Linzerie auch einen zweiten Standort der Mühlviertler Landbäckerei, die die Marken Filipp und Pammer vereint.

Eine Lounge für Ottensheim

Einen gastronomischen Innenbereich gibt es an der Landstraße ob der kleinen Fläche keinen, Filipp kann sich aber vorstellen, einen Gastgarten einzurichten. Mit dem Umbau in Linz ist die Liste von Filipps Projekten noch nicht zu Ende: Auch in der Ottensheimer Niederlassung stehen die Zeichen auf Veränderung. Dort wird bis 4. Juni gegenüber der Filiale eine rund 60 Quadratmeter große Geschäftsfläche in eine "Wohnzimmer"-Lounge mit Sitzgelegenheiten und Bedienung verwandelt. Ebenso wird das Angebot in der Bäckerei, u. a. mit einer Schankanlage, erweitert.

Die größte Baustelle ist in Bad Leonfelden zu finden, wo bis Anfang 2022 die neue Firmenzentrale mit gläserner Backstube und Drive-in entsteht. Ziel ist auch, die Linzer Kunden dafür zu begeistern, sich nach der Fertigstellung "das Große und Ganze anzuschauen".