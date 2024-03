Vom Verkehr bis zur Industrie: Wie Linz bis 2040 klimaneutral werden will

Bürgermeister Klaus Luger (SP) will zeigen, dass Klimaschutz und Industrie kein Widerspruch sind.

Ein Klimawandelanpassungskonzept zur Abfederung der bereits sicht- und spürbaren Folgen des Klimawandels hat Linz bereits. Nun kommt mit dem Klimaneutralitätskonzept ein weiteres Strategiepapier dazu. Mit diesem soll aktiv daran gearbeitet werden, das Ziel, das die Stadt bis 2040 klimaneutral ist, auch erreicht wird. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird darüber abgestimmt.

Der Umstand, dass 13 Prozent aller österreichweiten CO2-Emissionen aus Linz stammen, unterstreiche, welche Mammutaufgabe die Stadt mit Industrie und Wissenschaft zu stemmen haben, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) heute bei einem Pressetermin. Daran, diese anzugehen, führe kein Weg vorbei.

Mehr zum Thema:30 Maßnahmen, ein Aktionsplan für das Linzer Klima

Neue Linzer O-Bus-Linie soll ab 2027 unterwegs sein

Sieben Handlungsfelder mit 52 Maßnahmen sind in dem Konzept definiert: Angefangen von Energie und Verkehr über Industrie und Konsum. Bestehende Initiativen wie die laufende PV-Offensive wurden dabei genauso wie neue Überlegungen miteinbezogen, sagte Klimakoordinator Oliver Schrot, der als Beispiel für Letzteres den Ausbau von Leihangeboten nach dem Vorbild der Dingelei(h) nannte.

Niederschlag würden zudem die unterschiedlichen Zuständigkeiten und damit der Ruf nach strukturellen Änderungen finden. Ohne eine Neuentwicklung der Wohnbauförderungsrichtlinie des Landes werde es, schwierig die gewünschten Standards zu erreichen, so Schrot.

Weniger Autoverkehr als ein klares Ziel

Weiters wurden klare Ziele formuliert. So möchte die Stadt Linz bis 2040 eine vollständige Defossilisierung der Fernwärmeerzeugung erreichen, der PKW-Anteil an den Wegen in der Stadt soll auf 23 Prozent sinken (aktuell liegt dieser bei 42,1). Zudem soll ein Schwerpunkt auf die Errichtung von emissionsfreien Gebäuden gelegt werden.

Welche Maßnahmen nun im Detail in den jeweiligen Handlungsfeldern geplant sind, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen, lässt sich aus dem Konzept allerdings nicht herauslesen.

Maßnahmen noch nicht fix

Hier werden mit Überschriften wie Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Radwegen, Erweiterung von verkehrsberuhigten Zonen und neuen E-Car-Sharing-Angeboten laut Luger vielmehr Leitlinien formuliert. „Dieses Konzept gibt den Rahmen vor, für die Maßnahmen selbst braucht es wieder jeweils eigene Beschlüsse.“

Der Stadtchef zog hierbei einen bildlichen Vergleich: Mit dem Konzept werde jetzt definiert, wie hoch und groß das Haus gebaut werden solle, während über die Ausgestaltung der Stockwerke erst später entschieden werde. Dabei würden künftig gesetzliche Änderungen genauso eine Rolle spielen wie die Inbetriebnahme geplanter Angebote, Stichwort neue O-Bus-Linie. Realistisch betrachtet, gebe es zudem politisch unterschiedliche Haltung, etwa dann wenn es um die Verhängung von Parkverboten in der Innenstadt gehe, führte Luger aus.

"Umfassende und solide Basis"

Für Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist das Klimaneutralitätskonzept gemeinsam mit dem Klimawandelanpassungskonzept eine umfassende und solide Basis für die künftige Klimaarbeit in der Stadt. Neben der Reduktion von CO2-Emissionen werde damit auch das soziale Miteinander gestärkt, ist sie überzeugt.

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat soll das Klimaneutralitätskonzept auf der Stadt-Homepage abrufbar sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky