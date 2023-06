30 Maßnahmen, ein Aktionsplan für das Linzer Klima

Wie kann man die Lebensqualität im städtischen Raum angesichts des Klimawandels erhalten und vielleicht sogar verbessern? Antworten auf diese Frage soll das neue Klimawandelanpassungskonzept der Stadt Linz liefern, das in der gestrigen Gemeinderatssitzung beschlossen wurde.

Dem Beschluss gingen, wie berichtet, einige Debatten voraus. Enthaltung bei einzelnen Punkten gab es schließlich von ÖVP und FPÖ. So übte die VP bereits im Vorfeld Kritik daran, dass Radwege nicht anhand eines Hitzeplanes ausgebaut werden sollten. Entscheidend für deren Errichtung müsse vielmehr die Mobilitätssicht sein.

Der sperrig formulierte Punkt "Radwegnetz laut Risikokarte Hitze zu priorisierenden Gebieten verbessern und ausbauen unter Einbezug der Radstrategie" ist dennoch eine der 30 Maßnahmen des gestern ebenfalls beschlossenen Aktionsplans. Teil davon ist etwa auch die Ausarbeitung eines Hitzenotfallplanes, die Erstellung eines Masterplans für "Gehen", die Überarbeitung der 10-Punkte-Checkliste für Hochhäuser, die Fortführung der Baumpflanzoffensive sowie der Aufbau eines Systems zum Schadenmonitorings von Klimafolgen.

"Ein Meilenstein"

"Um dem Klimawandel und seinen Auswirkungen entgegentreten zu können, gehen wir neue Wege und ziehen auch ressortübergreifend an einem Strang. Neben dem nun beschlossenen Anpassungskonzept arbeitet die Stadt auch intensiv an einem Klimaneutralitätskonzept. Beides ist notwendig, damit Linz klimafit wird und seine hohe Lebensqualität behält", zeigt sich Bürgermeister Klaus Luger (SP) erfreut.

So sieht das auch Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne): "Das Anpassungskonzept ist ein Meilenstein in der Linzer Klimaarbeit. Es wird eine wichtige Grundlage sein, um unsere Stadt langfristig lebenswert zu erhalten und klimagerecht umzubauen. Das Aktionsprogramm wird dafür sorgen, dass die Erkenntnisse unmittelbar in die praktische Arbeit umgesetzt werden. Die Schwerpunkte liegen in der klimagerechten Stadt- und Mobilitätsentwicklung sowie der Stadtbegrünung."

