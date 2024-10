Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Enns

Ersten Informationen zufolge waren an der Kreuzung der Harr- mit der Kronstorferstraße zwei Pkw zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Vier Beteiligte mussten von Sanitätern versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Videoaufnahmen zeigen die Arbeiten an der Unfallstelle:

Die Feuerwehr Enns rückte um 19:50 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall Aufräumarbeiten" aus: Es galt, ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden, die Fahrbahn von Fahrzeugteilen zu befreien und die Abschleppunternehmen bei der Bergung der Wracks zu unterstützen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der Harrstraße mit der Kronstorferstraße

