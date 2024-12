Lokal im Wissensturm startet neu durch

Nachdem der Stadtsenat heute grünes Licht gegeben hat, gibt es ab 7. Jänner einen neuen Pächter im Lokal im Wissensturm beim Linzer Hauptbahnhof. Das Lokal befindet sich im Besitz der Stadt Linz.

Der derzeitige Pächter Wolfgang Schneider gibt nicht nur sein "Gustavs" auf, er will nach knapp 25 Jahren auch seine Selbstständigkeit aufgeben. Nicht nur, dass die "Personalsituation schwierig ist", fühlte er sich auch vom Magistrat im Stich gelassen. Schneider hatte das Lokal in der Coronazeit von Oliver Horn ("Niu") übernommen, am Ende sei aber im Vergleich "zum hohen Einsatz zu wenig über geblieben". In der Coronazeit habe er zudem keine finanziellen Mittel vom Magistrat erhalten.

Eröffnung im Februar

Einen Nachfolger gibt es allerdings bereits, es ist sein Angestellter Ayhan Birkan. Der 37-Jährige, der "André" gerufen wird, wird das Lokal auch nach seinem Spitznamen benennen. Nach einer Umbauphase soll es vermutlich im Februar wiedereröffnen – mit internationaler Küche, Hausmannskost, Frühstück und verschiedenen Mehlspeisen. Bis dahin will der gebürtige Türke auch einen Koch gefunden haben.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf