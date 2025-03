Wetterkapriolen erhöhten Feuerwehreinsätze in Linz

Überschwemmungen von Tiefgaragen waren, wie hier am Domplatz in Linz, im Sommer 2024 keine Seltenheit.

Heftige Naturereignisse, extreme Wetterlage und deutlich mehr Einsätze im Sommer: 2024 war für die Berufsfeuerwehr Linz herausfordernd. Allein von Juni bis August nahm die Zahl der Einsätze um 30 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt zu.

So sieht die Bilanz in Zahlen aus:

4468 Einsätze insgesamt

1845 Brandeinsätze

816 Personenrettungen

483 Einsätze mit Tieren

476 Sicherungseinsätze

72 Gefahrenstoffeinsätze

Durch das rasche Eingreifen der Berufsfeuerwehr, die bei den Einsätzen eng mit den vier Freiwilligen Feuerwehren von Linz sowie den sieben Betriebsfeuerwehren zusammenarbeitet, konnten 778 Menschen und 304 Tiere gerettet werden sowie Schäden in der Höhe von knapp 32 Millionen Euro verhindert werden.

Für Bürgermeister Dietmar Prammer und Sicherheitsstadtrat Michael Raml zeigt die Leistungsbilanz deutlich, wie wichtig eine "gut aufgestellte und hervorragend organisierte" Feuerwehr ist. Das Jahr 2024 stand auch im Zeichen der Modernisierung. So wurden neue Fahrzeuge, darunter ein speziell ausgestattetes Höhenretterfahrzeug, angeschafft.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Verbesserung der Nachrichten- und Einsatzkoordination, hieß es weiter. Ein neues Einsatzleitsystem ermögliche eine präzisere und schnellere Alarmierung. Im abgelaufenen Jahr wurden 8469 Notrufe entgegengenommen.

Die Stadt investiert weiter in die Feuerwehr. Sol sollen noch vor dem Sommer zwei neue Drehleiterfahrzeuge in Betrieb genommen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren bekommen in den nächsten Jahren erstmals völlig neue Rüstlöschfahrzeuge.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl