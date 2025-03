55-Jähriger auf Rastplatz bestohlen: Dieb auf der A1 bei Traun gefasst

Eine Pause auf dem Rastplatz Murau West entlang der A8 bei Ort im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) wäre einem 55-jährigen Deutschen beinahe teuer zu stehen gekommen. Als der Mann am Dienstagmorgen dort die Toilette aufsuchte, entwendeten zwei Männer aus der in seinem Wagen abgelegten Geldtasche Bargeld. Dank Videoüberwachungsanlage waren die Verdächtigen aber rasch ausgeforscht. Ihr Fahrzeug wurde wenig später von einer Streife der Autobahnpolizei Haid auf der A1 bei Traun gestoppt.

In Polizeianhaltezentrum überstellt

Die beiden Insassen im Alter von 40 und 42 Jahren, Georgier mit Wohnsitz in Frankreich, waren mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs und wurden zur Einvernahme nach Ried gebracht. Der 42-Jährige zeigte sich hinsichtlich des Diebstahls geständig. Den Schaden hat er bereits wieder gutgemacht, teilte die Polizei am Abend mit. Dennoch wurden die beiden Männer nach den Bestimmungen des Fremdenrechtes festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt.

