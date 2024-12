Eislaufsaison startet am Rathausplatz

Am 16. Dezember startet der Eislaufplatz vor dem Rathaus Leonding in die neue Saison.

Den für Schlittschuhläufer und Eisstockschützen kostenlosen Eislaufplatz lässt sich die Stadt 80.000 Euro kosten. Personalkosten sind da noch nicht eingerechnet. Durch Bandenwerbung konnten für die heurige Saison rund 32.000 eingenommen werden. Deshalb kann die Stadt laut Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek das sportliche Service weiterhin kostenlos anbieten.

Am Montag, 16. Dezember, startet die Saison, Eislaufen ist dann von Montag, Freitag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Samstag von 10 bis 17 Uhr donnerstags von 13 bis 17 Uhr möglich. Die Eisstockschützen können ihrem Sport am Dienstag, Mittwoch und Samstag von 18 bis 21 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 18 bis 21 Uhr frönen.

Black Wings kommen

Ende Jänner wird der Eislaufplatz zur Eishockeyarena und zwar beim Kindernachwuchstraining mit den Young Steel Wings unter der Leitung von Robert Lukas. Zudem besuchen die Profis des EHC Steinbach Black Wings Linz den Platz am 31. Jänner für eine Autogrammstunde. Von 14 bis 15 Uhr kann man die erfolgreichen Spieler hautnah erleben.

