Vier Tonnen Kupferdraht gestohlen

So ein Fall passierte kürzlich in Enns, wo Unbekannte in eine Lagerhalle einbrachen und zwei Kabelrollen mit einem Gewicht von insgesamt vier Tonnen erbeuteten.

Laut Polizei ist der Diebstahl zwischen Mittwoch und Freitag begangen worden. Die Täter brachen die Eingangstür auf und schnitten die Kabelrollen mit einem Winkelschleifer ab. Zudem erbeuteten sie ein Schweißgerät und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden dürfte mehrere zehntausend Euro ausmachen. Wie die Täter die Beute abtransportieren konnten, ist unbekannt. Die Polizeiinspektion Enns ersucht um Hinweise unter 059133-4132.

