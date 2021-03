Sportfreunde Linz wollen mit den Kürnbergläufen ein Zeichen setzen

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so haben sich die "Sportfreunde Linz" dazu entschlossen, die TGW Kürnbergläufe am 6. Juni zu veranstalten. Neue Bewerbe und Laufstrecken werden zur Auswahl stehen, in welcher Form sie dann ausgetragen werden können, hängt natürlich von etwaigen Corona-Sicherheitsbestimmungen zu dieser Zeit ab.

"Wir können im Moment nicht absehen, wie die Situation Anfang Juni sein wird", sagt Michael Schmolmüller vom Veranstalterverein. "Wir wollen aber ein Zeichen setzen, dass wir davon ausgehen, dass es möglich sein wird, in der freien Natur dem Lauferlebnis frönen zu können."

Die Rundkurse im Leondinger Kürnbergwald sind denn auch gut dazu geeignet, dass man sich nicht zu nahe kommt. Beim Topsport Öhner Trail über 16 Kilometer sind ab 10 Uhr die ambitionierten Läuferinnen und Läufer gefordert. Die anspruchsvolle Strecke führt auch über den Prinzensteig, der ein echtes Lauferlebnis verspricht. Bei Kilometer 10 ist übrigens die einzige Labestation eingerichtet.

Beim Sparkasse OÖ Jedermann Trail über sechs Kilometer läuft jeder für sich, wobei es über die Kurzdistanz auch den Galileo Business Trail gibt, bei dem die Devise lautet: eine Firma, drei Läuferinnen bzw. Läufer. Die Teams müssen auch nicht miteinander laufen, ihre Zeiten werden einfach addiert. Diese beiden Bewerbe starten um 11 Uhr.

Und um 12 Uhr haben laufbegeisterte Kinder noch ihre Freude, wenn es beim Stadt Leonding Kinder Hindernis Trail über einen Kilometer rund um den Mostbauer Schneiderbauer gehen wird. "Hier haben wir uns bewusst dafür entschieden, keine Zeit zu nehmen", sagt Schmolmüller. Der gemeinsame Spaß soll im Vordergrund stehen. (rgr)

Infos und Anmeldungen sind unter www.kuernberglauf.at möglich.