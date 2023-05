Probeführerscheinbesitzer rasten mit 127 km/h durch 60er-Zone

Doppelt so schnell wie erlaubt waren zwei Führerscheinneulinge auf der B139 im Bezirk Linz-Land unterwegs: Die beiden Probeführerscheinbesitzer waren der Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle am Dienstagabend aufgefallen. In der 60 km/h-Beschränkung fuhren die Burschen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 127 km/h, stellten die Beamten mittels Videonachfahreinrichtung fest.

Zudem gingen den Polizisten drei Drogenlenker und zwei Lenker ohne gültigem Führerschein ins Netz. Zwei der Suchtgiftlenker verweigerten eine klinische Untersuchung. Ein dritter wurde einer Ärztin vorgeführt, die die Fahruntauglichkeit bestätigte. Außerdem wurden bei einem Fahrzeug die Kennzeichen und der Zulassungsschein wegen schwerer technischer Mängel abgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

