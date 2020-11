Pöstlingbergbahn soll öfter fahren

Touristischer Anziehungspunkt, gut und schön: Doch Elisabeth Manhal sieht in der Pöstlingbergbahn Potenzial als Nahverkehrsmittel. Dafür brauche es aber einen besseren, weil kürzeren Takt. Die Klubobfrau der Linzer ÖVP spricht sich daher für einen 20-Minuten-Takt statt des derzeit geltenden 30-Minuten-Rhythmus aus. So könnte die Bahn das ganze Jahr über eine echte Alternative zum Auto für die Bevölkerung darstellen.

Es gebe zwar einen Sonder-Fahrplan mit kürzeren Intervallen an Wochenenden im Sommer, doch richte sich der vor allem an Touristen. Neben kürzeren Wartezeiten für die Fahrgäste würde damit auch einer Überfüllung der Bergbahn entgegen gewirkt, argumentiert Manhal, die für die Gemeinderatssitzung am 10. Dezember einen entsprechenden Antrag vorbereitet. „Wir greifen damit eine dringenden Wunsch der Stadtteilbevölkerung auf.“

Adressat der Forderung ist die Linz Linien GmbH. Sie solle die Intervalle der Pöstlingbergbahn so optimieren, dass es von Montag bis Freitag eine 20-minütige Taktfrequenz gibt. Nachsatz: Die bisher bestehenden Ausnahmen mit einem 15-Minuten-Fahrplan sollen auf alle Fälle weiter beibehalten werden.