Piratenball, Umzug, Kinderfasching Die Narren biegen in die Zielgerade

Je bunter, desto besser: Der Kreativität sind, wenn es um die Kostümierung für den 63. Piratenball im Linzer Posthof geht, keine Grenzen gesetzt. So viel Einsatz will belohnt werden: Auch heuer werden wieder die ausgefallensten Verkleidungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Das bunte Treiben hat übrigens einen ernsten Hintergrund: Mit dem Erlös der Veranstaltung wird der Nachwuchs des Rudervereins Ister unterstützt.

Kräftig gefeiert wird am 22. Februar nicht nur in Linz, sondern auch in Enns: Und zwar beim Faschingsumzug der Narren von der Stadthalle Richtung Hauptplatz.

Lachen ist zudem beim Faschingskabarett in Asten (am 20., 21. und 22. Februar) angesagt. Ebenso wie beim Kinderfasching im Volkshaus Pichling (am 23. Februar): Dort kommen kleine und große Faschingsfans voll auf ihre Kosten. Tanzliebhaber sollten sich übrigens den Rock-’n’-Roll Fasching in der Lentia City am 25. Februar nicht entgehen lassen.

