Pilgerweg mit Start und Ziel im Stift Wilhering soll 2024 eröffnet werden

Ausgangspunkt der Überlegungen war die Frage, wie man Leerständen in Pfarrhöfen wirksam begegnen könnte. So wurde ein Ideenprozess in Gang gesetzt, der letztlich zum Plan des Pilgerweges mit dem Stift Wilhering als Ausgangs- und Endpunkt geführt hat.

Bei den insgesamt vier Präsentationen des neuen Pilgerweges war die Resonanz des Publikums groß, sagt Abt Reinhold Dessl. "Pilgern ist nicht nur eine alte Tradition, sondern auch ein neuer Trend, mit dem Menschen sich im Gehen eine Auszeit nehmen, in sich gehen und neue Orientierung finden." So könne man Pilgern auch als "Beten mit den Füßen" bezeichnen. Im Frühjahr sind weitere Präsentationen geplant.

Von Wilhering aus wird der neue Pilgerweg das Stift mit den Kirchen der nördlichen Pfarren des Stiftes (von Puchenau über Eidenberg bis Bad Leonfelden) sowie mit dem Stift Hohenfurth in Südböhmen verbinden. Der neue Pilgerweg habe neben dem spirituellen auch einen touristischen, wertschöpfenden Aspekt, so Abt Dessl. Die Pilgerinnen und Pilger sollen gastfreundlich aufgenommen werden und neben der Schönheit der Landschaft auch die kulinarischen Feinheiten des Mühlviertels kennenlernen.

Im Zusammenhang mit der Streckenführung wird es auch notwendig sein, mit jedem Grundbesitzer einen Vertrag zu schließen. Die Verhandlungen dazu laufen.

