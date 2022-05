McDonald Kinderhilfe baut in Linz "Zuhause auf Zeit"

Um auch in Oberösterreich schwer kranke Kinder und ihre Familien mit Wohnmöglichkeiten für die Dauer ihrer notwendigen medizinischen Behandlungen zu unterstützen, wird die Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich in Linz ein eigenes Haus errichten. Es wird das fünfte Kinderhilfe-Haus in Österreich werden.

15 bis 20 Wohneinheiten wird es umfassen, der Standort ist auf dem Areal des Med Campus des Kepler Universitätsklinikums vorgesehen. Der Spatenstich wird noch in diesem Jahr erfolgen, bis 2024 soll das Projekt dann fertiggestellt sein. Spender und Partner leisten ihren finanziellen Beitrag zu diesem "Zuhause auf Zeit" in der Landeshauptstadt.

Für die Idee, möglichst bald ein Kinderhilfe-Haus als Ort der besonderen Nestwärme im "eigenen Bundesland" zu haben, machten sich auch die oberösterreichischen McDonald’s-Franchisenehmer stark. Beim Charity-Abend vergangene Woche in der voestalpine Stahlwelt mit rund 250 Gästen waren unter anderen auch Christian Krainz (Gmunden), Wolfgang Mader (Wels), Roman Gehring (Wels), Karl Zollhuber (Freistadt) und Richard Jäger (Linz) als Organisatoren und Unterstützer mit dabei. Am Ende stand eine Spendensumme von 152.000 Euro zu Buche, die dem geplanten Hausbau in Linz zugutekommen wird.

Seit 35 Jahren hat es sich die Ronald McDonald Kinderhilfe zur Aufgabe gemacht, Familien mit schwer kranken Kindern zu unterstützen. In den vier Häusern in Wien, Graz und Salzburg, in denen insgesamt 65 Appartements zur Verfügung stehen, finden pro Jahr rund 1200 Familien in unmittelbarer Reichweite der behandelnden Kliniken ein Zuhause für die Zeit der notwendigen Behandlung der Kinder. Die Nähe zur Familie kann den Heilungsprozess nachweislich um bis zu ein Drittel beschleunigen.

Seit dem Start der Initiative konnte in Österreich auf diese Weise bereits mehr als 20.000 Familien geholfen werden. Ab 2024 soll diese Unterstützung auch in Linz möglich sein.