Linzerin kettete Hund tagelang auf Balkon an

Ein Nachbar rief Mittwochnachmittag die Polizei, weil er über Stunden lautes Jaulen hörte. Als die Beamten der 28-Jährigen einen Besuch abstatteten, entdeckten sie das abgemagerte und durch Kot verunreinigte Jungtier, das an einer so kurzen Leine angebunden war, dass es sich kaum bewegen oder hinlegen konnte, berichtete die Polizei.

Die Frau gab an, den sechs Monate alten Hund vor vier Wochen von einer Privatperson gekauft zu haben. Seitdem leide dieser an Durchfall. Sie sei schon zweimal beim Tierarzt gewesen. Da sich der Gesundheitszustand des Mischlings nicht besserte, habe sie ihn tagsüber am Balkon festgekettet.

"Uns fehlen die Worte", heißt es von der Tierrettung ICARA, die die schockierenden Zustände vor Ort auf ihrer Facebook-Seite beschreibt. "Als wir den kleinen Burschen von der Kette lösten, wurden wir vor lauter Liebe des Kleinen buchstäblich fast umgeworfen. Er sprang uns überglücklich an und war dankbar über jede Form der Zuneigung", berichten die Tierretter weiter. Der Hund wurde ins Tierheim gebracht. Nach Einlangen des tierärztlichen Befundes werde die Besitzerin angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.