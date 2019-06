Linz lässt Straßennamen von Historikern prüfen

Monatelang gab es heuer in Linz eine Diskussion über den Namensgeber der Dinghoferstraße. Der gebürtige Ottensheimer und ehemalige Linzer Bürgermeister Franz Dinghofer (1873–1956) gilt als verdienstvoller Richter und Politiker, war aber auch Mitglied der NSDAP. Folge der Dinghofer-Diskussion: In den kommenden 24 Monaten untersucht eine Historikerkommission unter Leitung von Walter Schuster, dem Leiter des Linzer Stadtarchivs, die Namen der Linzer Straßen

Geprüft werden die Namen von 1148 Straßen, von denen 510 nach Männern und 46 nach Frauen benannt sind. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) kündigte gestern an, dass er am 4. Juli im Gemeinderat beantrage, die Untersuchung zu starten. Vorausgegangen ist der Initiative des Stadtchefs ein Antrag der Grünen und der KPÖ-Mandatarin im Linzer Gemeinderat über die Dinghoferstraße. Der Verfassungsausschuss des Gemeinderates hat Anfang Mai einstimmig beschlossen, dass eine Studie über die Straßennamen erstellt wird.

Im Zentrum der Studie wird die Frage stehen, ob man Straßen, die nach Nazis, Antisemiten oder Rassisten benannt wurden, einen neuen Namen geben soll. Basis dieser Entscheidung wird die Studie der Historikerkommission sein.

"Wir sind in der wissenschaftlichen Forschung viel weiter als frühere Generationen. Wir wissen, dass Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus nach wie vor von Bedeutung sind. Darum müssen wir uns damit auseinandersetzen", sagt Walter Schuster im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Es wird bei der Untersuchung nicht allein darum gehen, ob jemand NSDAP-Mitglied war. Antisemitismus und Rassismus gab es ja schon vor und gibt es auch nach der Nazi-Herrschaft. Es ist wichtig, dass wir die Lebensläufe aufarbeiten und die Aspekte der Biografien umfassend darstellen", sagt Archiv-Chef Schuster weiters. Man werde differenziert bewerten, nicht schwarz-weiß zeichnen, nicht nur Negatives der Namensgeber herausarbeiten.

Entscheiden muss Gemeinderat

Die Untersuchung, für die Walter Schuster das Forscherteam zusammenstellt, soll in zwei Jahren fertig sein. "Der Endbericht wird voraussichtlich am 30. Juni 2021 vorliegen", sagt Bürgermeister Luger. Die Entscheidung, ob dann Linzer Straßen umbenannt werden, habe die Politik zu treffen, sagen Luger und Schuster. "Welche Konsequenzen es für Straßenbenennungen gibt, wird politisch auf der Basis des Berichts der Historikerkommission entschieden", kündigt Stadtchef Luger an.

Linz ist kein Einzelfall bei der Benennung von Straßen nach historisch belasteten Persönlichkeiten. Das gab und gibt es auch in anderen Städten. In der Stadt Wien liegt zum Beispiel eine relativ umfangreiche Untersuchung der Straßennamen vor. Eine der Folgen war, dass der nach dem ehemaligen christlichsozialen Wiener Bürgermeister Karl Lueger (1844– 1910) benannte Teil der Ringstraße wegen Luegers antisemitischer Äußerungen 2012 in Universitätsring umbenannt wurde.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at