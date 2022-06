Leonding: Sechs jugendliche Einbrecher ausgeforscht

Die Polizei berichtete, dass die Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren von 6. bis 9. März insgesamt fünfmal in in Wohnmobile und Wohnwagenanhänger im Bezirk Linz-Land eingebrochen seien. "Durch intensive Ermittlungen" konnten sie nun ausgeforscht werden, hieß es in einer Aussendung am Mittwochabend. Bei den Einbrüchen hätten sie etwa Messer, Radio, Kochtöpfe und Möbelgriffe gestohlen, so die Polizei weiter. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Die Jugendlichen zeigten sich geständig.