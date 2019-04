Kandidaten für EU-Wahl im Gespräch

PUCHENAU. Podiumsdiskussion am Donnerstag um 19 Uhr im Buchensaal in Puchenau.

Wer zieht ins EU-Parlament? Bild: EPA

Wer mit Oberösterreichs Spitzenkandidaten für die EU-Wahl ins Gespräch kommen möchte, hat dazu am Donnerstag in Puchenau die Möglichkeit. Bei einer Diskussion am 25. April sind ab 19 Uhr Repräsentanten aller derzeit im EU-Parlament vertretenen österreichischen Parteien im Buchensaal zu Gast.

Mit dabei sind: Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig aus Attnang-Puchheim, die für die EU-Wahl auf dem dritten Platz der bundesweiten ÖVP-Kandidatenliste gereiht ist. Der Bürgermeister von Bad Ischl, Hannes Heide, tritt für die SPÖ auf dem fünften Platz an. Roman Haider, Nationalratsabgeordneter aus Aschach/Donau, kandidiert für die FPÖ auf Platz vier der Bundesliste. Zugesagt haben zwei weitere Parteienvertreter: Stefan Kaineder, Landessprecher der Grünen, und Stefan Schobesberger, stellvertretender Landessprecher der Neos. Beide sind zwar keine Kandidaten, werden aber die Positionen ihrer Parteien darlegen. Moderiert wird die Diskussion von den OÖN.

Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Organisiert wurde der Abend von Vizebürgermeister Martin Kastner und Puchenauer Gemeinderäten. Vor der Diskussion wird ein kurzer EU-Film von Schülern der Neuen Mittelschule Puchenau gezeigt. Danach erklärt Hans Aigner, Leiter des Europa-Büros des Landes, die Institutionen der EU. Fragen an die Kandidaten können Sie uns vorab per E-Mail an linz@nachrichten.at zukommen lassen!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema