Grüne wollen Haltestellen in Linz bepflanzen

Stadträtin Eva Schobesberger schlägt vor, die Haltestellen für Bus und Straßenbahn in Linz zu begrünen. "Die Natur bietet immer noch den wirksamsten Schutzschirm vor heißen Temperaturen. Das müssen wir uns in der Stadt mehr zunutze machen", ist Schobesberger überzeugt. In anderen Städten, etwa in Utrecht oder Wien, gebe es bereits Pilotprojekte. Die Grünen werden daher in der nächsten Gemeinderatssitzung im September einen Antrag für das Begrünen der Linzer Wartehäuschen stellen.

