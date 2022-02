Goldregen für Trauner Eisläuferinnen

Das Erwachsenen Team „Lemon Ice“ holte bei den überregionalen Landesmeisterschaften für Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg in Gmunden zum 13. Mal in Folge die Goldmedaille nach Traun. Die Damen zeigten eine hervorragende Leistung und erreichten die höchste Bewertung in ihrer 14-jährigen Geschichte.

Die Leistung ist insofern noch höher einzuschätzen, als dass die Trainings- und Wettkampfpause infolge der Corona-Pandemie mehr als ein Jahr lang gedauert hat. Zudem verhinderten mehrere Ausfälle im Jänner die Teilnahme an internationalen Bewerben.

Bestens in Szene gesetzt hat sich auch das vor fünf Jahren gegründete Nachwuchs-Team „Crazy Lemons“, das seit 2020 dem Österreichischen Bundeskader angehört. Nach dem ersten Platz beim Internationalen Amade Cup in Salzburg im Jänner, kam die Goldmedaille bei den Landesmeisterschaften nicht sehr überraschend. Aber es ist eine Bestätigung für die konstante Arbeit und gute Leistung der Trainerinnen und Läuferinnen.

Die gute Nachwuchsarbeit beim 1.USC Traun ermöglicht es seit Herbst des vergangenen Jahres, dass sich junge Trauner Talente auch österreichweit profilieren können. Vier Läuferinnen der Nachwuchsmannschaft „Crazy Lemons“ trainieren zusätzlich und mehrmals im Monat beim Team „Sweet Mozart Mixed Age“, unter der Leitung der Sportunion Salzburg, gemeinsam mit Läuferinnen aus Tirol und Salzburg. Bei den überregionalen Landesmeisterschaften in Gmunden hatte das Team nun seinen ersten Wettkampf und zeige ein schwungvolles und fehlerfreies Programm, welches ebenfalls mit Gold bewertete wurde.