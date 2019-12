Gemeinsam in das neue Jahr radeln

Los geht es am 1. Jänner 2020 um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist am Linzer Hauptplatz vor dem Alten Rathaus. Leondinger Radfahrer, die gerne schon in Gesellschaft nach Linz radeln wollen, sollten entweder um 14 Uhr beim Harter Plateau vor dem Kremstalerhof oder um 14.10 Uhr beim Larnhauserweg bei der ENI-Tankstelle für die gemeinsame Abfahrt bereitstehen.

Nach einem kurzen Eröffnungsprogramm wird um 15 Uhr losgeradelt. Rund eine Stunde sind die Teilnehmer in Linz unterwegs. Damit sie beschwingt in die Pedale treten können, werden sie von Walzerklängen aus einer Fahrradtonanlage begleitet.