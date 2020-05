Fertigstellung der Linzer Brücken verzögert sich

Einen Monat lang hat das Virus auch die Baustellen lahmgelegt. Mittlerweile wird zwar wieder gearbeitet, doch die Zeitpläne bei den Linzer Brückenbaustellen müssen adaptiert werden. Mit anderen Worten: Es dauert etwas länger. Zumindest bei den von der Asfinag verantworteten Baustellen in der Landeshauptstadt.

Für die Erweiterung der Voestbrücke um zwei Bypässe bedeutet dies, dass die Verkehrsfreigabe nicht wie geplant am 30. Juni erfolgen wird, sondern erst Mitte September. Das hat Asfinag-Baugruppenleiter Martin Pöchheim in einem ORF-Bericht angekündigt. Gerade zu Ende eines Projektes sei der Zeitplan immer sehr dicht. Genau zu diesem Zeitpunkt wäre der Ausbau der Autobahnbrücke von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen getroffen worden. „Es ist unmöglich, diese Zeit zu kompensieren“, so Pöchheim. Neuer Termin für die Verkehrsfreigabe sei Mitte September.

Ein ähnliches Bild gibt es beim Bau der Westring-Brücke. Hier rechnet Pöchheim mit einer Verschiebung der Fertigstellung von Ende 2023 auf Anfang 2024.

Neue Donaubrücke im Plan

Positiver sieht die Situation beim Bau der neuen Linzer Donaubrücke aus. Der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) geht davon aus, dass der Fertigstellungstermin im Oktober 2021 halten wird. „Die Baustelle ist zwar einen Monat lang gestoppt worden, aber die Produktion der Brückenbauteile in den Werken ist in dieser Zeit nie gestanden“, so Hein zu den OÖNachrichten. Deshalb sei dieser Zeitverlust auch aufzuholen.

Aktuell sind bereits die letzten zwei der insgesamt sechs notwendigen Gussknoten für die Brücke in Linz eingetroffen. Diese Gussknoten seien auch das ursächliche Problem des Planungsmangels gewesen, der das Brückenbauprojekt, wie berichtet, um ein Jahr zurück geworfen hat. "Die Gussknoten waren für den Langzeitnachweis, der für 100 Jahre erbracht werden muss, zu schwach dimensioniert", sagt Hein, der es als umso erfreulicher bewertet, dass die sechs "Problemkinder" bereits in Urfahr eingetroffen sind und verbaut werden.

Für ein Trägerwerk sei auch der Stahl-Bogen schon fertiggestellt. „Alle Beteiligten sind sehr bemüht und arbeiten auf Hochdruck, womit aus heutiger Sicht damit zu rechnen ist, dass die Brücke im Oktober des nächsten Jahres befahrbar sein wird“, sagte Hein. Grund für diesen Optimismus ist auch, dass die ARGE Bau bereits eine Genehmigung eingeholt hat, wonach auch an den Feiertagen gearbeitet werden darf. Die Anrainer wurden bereits informiert und um Verständnis ersucht.

Das ursprünglich ambitionierte Ziel, schon zu Schulbeginn 2021 die Verkehrsfreigabe feiern zu können, werde sich aber wahrscheinlich nicht ausgehen. Dafür sei der durch Corona verhängte Baustopp einfach zu lange gewesen, so Hein.