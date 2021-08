Ein Werbevideo, das Grenzen überschreitet

Alles richtig gemacht? Wenn der Plan des Linzer Tourismusverbandes vorsah, dass die Stadt über die Grenzen Österreichs hinaus zum Mittelpunkt angeregter Diskussionen wird, hat man das Ziel auf jeden Fall erreicht. Ob es wegen des polarisierenden Werbevideos tatsächlich mehr Touristen in die Landeshauptstadt verschlägt, bleibt abzuwarten. Lesen werden potenzielle Touristen jedenfalls von Linz – das Medienecho auf die Kampagne ist enorm.

"Linz geht viral" titelt beispielsweise die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und nennt das Video "unverschämt lustig". Es spiele "humorvoll mit urbanen Unzulänglichkeiten und Klischees, so wie es die Berliner Verkehrsbetriebe schon seit Jahren perfektioniert haben". Weil Tourismusdirektor Georg Steiner ein Niederbayer und CSU-Stadtrat in Passau ist, sei das Video zudem "ein bisserl Piefke". Manchem scheine deswegen vor Empörung "das Würstel aus dem Mund zu fallen". Zahlreiche deutsche Medien haben den Bericht über das Linz-Video von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) übernommen. Sowohl "Focus Online" als auch der "Stern" berichten über die " schräge Kampagne, die in Österreich nun zu einer Kontroverse führt".

"Bringt Politiker zum Kochen"

Doch nicht nur in Deutschland ist die Stadt an der Donau nun bestens bekannt: Auch Schweizer Medien können Linz nun zuordnen – zumindest geografisch. "Das neue Werbevideo von Linz Tourismus bringt Politiker zum Kochen", titelt die Schweizer Boulevardzeitung "20 Minuten" und geht auf den Clinch zwischen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Tourismusdirektor Steiner ein.

"Ein allzu ehrliches Werbevideo spaltet Linz" titelt die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). Im Text heißt es, dass "der Linzer Tourismusdirektor mit grantigen Rentnern, küssenden Frauen und gestrecktem Mittelfinger Besucher anlocken wollte". Und nun um seinen Job bangen müsse. (geg)