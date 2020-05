Ein Verletzter nach Messerstecherei im Linzer Volksgarten

Ein Polizist leistete dem Opfer Erste Hilfe, seine Kollegen machten in der Nähe den mutmaßlichen Täter dingfest. Der 22-Jährige wurde ins Spital eingeliefert und notoperiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 27-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Er bestreitet die Tat. Das Messer von den Beamten gefunden und sichergestellt.

