E-Scooter-Verleih: Linz schärft bei den Regeln nach

Geplant ist, die verpflichtende Verwendung von tauschbaren Akkus und die Nutzung von Ökostrom für das Laden einzuführen. Zudem sollen Lastenfahrräder und Elektrofahrzeuge zum Einsammeln bzw. Ausliefern der Roller eingesetzt werden. Geht es nach Vizebürgermeister Markus Hein (FP), müssen die Anbieter künftig auch mehrere Nachweise erbringen (Stichwort Brandschutz in den Lagerräumen, Bestätigung der gesetzlichen Eignung der E-Scooter). "Da wir Discountanbieter mit mangelhafter Qualität fernhalten wollen, ist diese Ergänzung sinnvoll", so Hein. Ein Teil der Unternehmen (z. B. Tier oder Circ) hat bereits auf austauschbare Akkus und den Transport der E-Scooter via Lastenrad oder Elektroauto umgestellt.

