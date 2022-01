Drei neue 30-km/h-Zonen für Linz

"Wir sind bemüht, die Verkehrssicherheit kontinuierlich zu erhöhen", sagt VP-Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Bernhard Baier, der deshalb nun drei neue 30-km/h-Zonen in der Stadt verordnete:

Am Spallerhof wird im Bereich Glimpfingerstraße 7 – hier endete bisher die 30er-Zone – bis zum Kreuzungsbereich mit der Wankmüllerhofstraße das Tempo gedrosselt.

Auch im Bereich Wankmüllerhofstraße 74 bis zur Muldenstraße wird eine 30-km/h-Zone eingeführt. "Hier geht es um die Radfahrerüberfahrt, die wir besser schützen wollen", sagt Baier.

Und auch zwischen Lessingstraße 40 bis zur Schlossergasse wird eine 30er-Zone erlassen. Hier wurde geprüft, ob im Bereich Lessingstraße/Schulertal ein Schutzweg eingerichtet werden kann. Da ergebnis war negativ. Um die Sicherheit der querenden die Fußgänger zu erhöhen, wird nun das Tempo des Autoverkehrs gedrosselt.

"Grundsätzlich gibt es drei Gründe, warum wir 30er-Zonen verordnen: zur Erhöhung der Sicherheit für Kinder und Jugendlichen, zur Reduktion von Lärm und Abgasen und um Gefahrenstellen zu entschärfen", erklärt Baier.

Für den Verkehrsreferenten kommt eine flächendeckende Tempo-30-Zone in der Innenstadt, wie sie die Grünen gefordert haben, nicht in Frage. "Ich sehe dafür keine Möglichkeit. Da muss man die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten", sagt Baier und ergänzt: "Mit einer flächendeckenden Geschwindigkeitsbeschränkung würde man auch den Verkehrsfluss stören."

Wie berichtet, hatten die Grünen bereits mehrfach den Vorschlag gemacht, den Verkehr in der Stadt flächendeckend zu beruhigen. Wobei das in anderen Ländern Usus ist – so gelten etwa in allen spanischen Städten strikte Tempolimits: In engen Gassen sind 20 km/h, in den allermeisten Straßen 30 km/h erlaubt. Auch in Frankreich gilt in manchen Städten bereits Tempo 30 in der Innenstadt, in Lyon beispielsweise ab dem Frühjahr.