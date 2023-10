Der Donaulauf in Ottensheim hält wieder die ganze Familie auf Trab

"Ein Lauf für die ganze Familie" – mit diesen Worten empfängt der TSV Ottensheim als Veranstalter alle Interessierten auf der Homepage für den Oberbank Donaulauf Ottensheim. Und dieses Motto darf man durchaus wörtlich nehmen.

Nachnennungen bis kurz vor Start möglich

Die 15. Auflage des beliebten Laufes findet morgen, 7. Oktober, statt. Und selten gab es schon im Vorfeld so viel Grund zur Freude, weil das Wetter sich gar nicht so sehr an den Kalender halten will, sondern noch einen Hauch von Spätsommer verspricht. Zumindest lassen das die Wetterprognosen erwarten. Bestes Laufwetter nennen das die Erprobten, die um diese Zeit auch schon andere Wetterbedingungen erlebt haben. Der erste Startschuss gehört aber ohnehin den Jüngsten, die ab 11.30 Uhr zum Kindermarathon starten. Von 8.30 bis 10.30 Uhr sind heute für die Kinderläufe auch noch Nachnennungen möglich. Erwachsene können sich noch bis 13 Uhr zum Mitlaufen entscheiden.

Anfang und Ende beim TSV Ottensheim

Nach dem Rekordstarterfeld beim Kindermarathon im vergangenen Jahr rechnen die Veranstalter auch heuer beim 15. Donaulauf in Ottensheim mit vielen Teilnehmern, die sowohl bei den Kinder- als auch bei den Erwachsenenbewerben auf den Beinen sein werden. Das läuferische Geschehen spielt sich – zumindest am Anfang und am Ende – immer beim Stadion des TSV Ottensheim ab. Ab 14 Uhr können sich die Kinder in die Zuschauerrolle begeben und den Älteren bzw. den Erwachsenen bei den Hauptläufen zusehen.

Lauf durch historischen Donaumarkt

Beim Massenstart werden alle zusammen sein, egal, ob sie nun den Einsteigerlauf – der mit dem Energie AG Paarbewerb über eine kleine Runde und fünf Kilometer führt – absolvieren, sich auf den SECA-10-Kilometer-Lauf (über zwei kleine Runden) wagen oder sich beim landschaftlich reizvollen, über zwei große Runden führenden Kneidinger Center Halbmarathon mit anderen messen. Die Laufstrecke führt in allen Fällen durch den historischen Donaumarkt, entlang von Streuobstwiesen und an der Donau wieder zurück ins Stadion. Dort werden alle Läuferinnen und Läufer wieder vom Publikum erwartet – und sicher entsprechend angefeuert. Die Siegerehrung steigt ab 16.30 Uhr, aber Sieger werden alle sein.

