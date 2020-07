"Das Klingeln bis 30 km/h nervt ein wenig!"

Reichweitenangst? "Nein, habe ich nicht. Zumindest nicht in der Stadt!" Christian Rabeder fährt entspannt mit dem Renault Zoe, einem reinen E-Auto. Der Linzer ist Teilnehmer am Forschungsprojekt Urcharge und darf ein halbes Jahr mit dem "Stromer" durch die Gegend fahren.

"Wir haben den Wagen das erste Mal nach drei Wochen aufgeladen", sagt der Linzer im OÖN-Gespräch. "Da waren noch immer 80 Kilometer drauf." Seine Frau Andrea nutzt den Kompaktwagen, um drei, vier Kilometer ins Büro zu pendeln. Und für kurze Ausflüge. "Also, die enge Straße hinauf nach Neulichtenberg, da kann man, wenn man will, sehr zügig hinauffahren", sagt Rabeder. "Denn der Zoe zieht auch bergauf kräftig an!"

Das Anstecken des Ladekabels an die Wallbox sei "watscheneinfach. Und die Ladekarte muss man auch nur kurz dranhalten, dann fließt der Strom." So, wie es der Experte bei der Zoe-Übernahme bei Renault Sonnleitner gezeigt habe.

Seit Mitte 2019 müssen neue E-Autos EU-weit unter 30 km/h ein Geräusch von sich geben, damit Sehbehinderte die an sich lautlosen E-Autos hören. "Das Klingeln nervt ein wenig", sagt Rabeder. "Aber natürlich ist das Geräusch sinnvoll. Denn wenn wir beispielsweise am Abend mit dem Hund spazieren gehen und ein Nachbar kommt mit einem Zoe, dann hören wir ihn nicht. Das kann gefährlich werden." Vor allem für Sehbehinderte. Apropos lautlos: "Das Telefonieren mit der Freisprechanlage im E-Auto ist ein Hit. Weil keine Geräusche stören. Die Übertragung ist glasklar", so Rabeder.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at