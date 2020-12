Bewaffnete Jugendliche wollten Linzer (17) "Abreibung verpassen"

Die fünf jungen Männer machten sich am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr auf zur Wohnung des 17-jährigen Linzers. Dafür hatte sich ein 18-Jähriger den Pkw vom Vater einer Freundin ausgeborgt, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. An das Auto brachte der Jugendliche Kennzeichen an, die er zuvor von einem Auto in Weichstetten (Bezirk Linz-Land) gestohlen hatte.

Bei der Wohnung angekommen, schlugen der 18-Jährige und seine vier Freunde mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür der Wohnhausanlage ein. Die Mutter des 17-Jährigen öffnete die Wohnungstür. Als sie die fünf mit Hiebwaffen entdeckte, schlug die Frau die Tür zu. Ein Nachbar beobachtete die Situation durch seinen Spion und verständigte die Polizei.

Die Verdächtigen flüchteten zunächst, konnten jedoch wenig später unweit vom Tatort festgenommen werden. Als Motiv für ihre Aktion nannten die Jugendlichen, dass der 17-Jährige eine Freundin von ihnen geschlagen haben soll. Um ihn einzuschüchtern, wollten sie ihm "eine Abreibung verpassen".

Die gestohlenen Kennzeichen und die Waffen wurden sichergestellt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen die Linzer ausgesprochen. Sie werden wegen mehrerer Delikte, unter anderem auch wegen Missachtung der Covid-19-Ausgangsbeschränkungen, angezeigt.

