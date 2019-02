Alt, aber gut: Retro ist hier seit 36 Jahren ein Hit

LINZ. Im Linzer Trödlerladen gibt’s allerhand vom Fauteuil über Gläser bis zur Waschmaschine

Das Leitungsteam der Arge für Obdachlose und Trödlerladen im randvoll gefüllten Trödlerladen-Möbellager Bild: Alexander Schwarzl

Wer Dinge im Vintage- oder Retro-Look haben will, hat zwei Möglichkeiten. Man kann die Sachen im Stil der 50er-, 60er-, 70er- und 80er-Jahre bei Markenartikel-Erzeugern um viel Geld erwerben oder zu Schnäppchenpreisen im Linzer Trödlerladen (Goethestraße 93 und Bischofstraße 7) kaufen.

"Zu uns kommen auch Sammler, die gern Flohmärkte abklappern, alternativ gesinnte Menschen, Künstler und arme Menschen", sagt der Behindertenpädagoge Hannes Lederer, einer der drei Leiter der Arbeitsgemeinschaft Trödlerladen. Von Likörgläsern aus Omas Kredenz über Schallplatten, Fahrräder, dick gepolsterte Fauteuils bis hin zu Kühlschränken und Waschmaschinen gibt es hier allerlei in Hülle und Fülle.

Trendiges für die Wohnung

"Sozial Bedürftige richten sich mit unseren Waren die Wohnung ein, andere kaufen sich eine alte Sitzgarnitur, um ihr Wohnzimmer aufzupeppen", sagt die Sozialarbeiterin Birgit Hinterberger.

Im Trödlerladen geht es aber nicht zuallererst um trendige Gegenstände, sondern um Soziales. Denn der Trödlerladen entstand bereits vor 36 Jahren als ein Zweig der Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose, die auch die Zeitung "Kupfermuckn" herausgibt.

Der soziale Zweck ist, Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance haben, Arbeit und Möglichkeit zum Geldverdienen zu geben. 201 Menschen waren im vergangenen Jahr für die Arge Trödlerladen tätig, arbeiteten hier von drei bis zu 25 Stunden in der Woche. Diese Arbeitskräfte sind Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen. Dazu kommen sogenannte Schlüsselarbeitskräfte wie Tischler, Elektriker, Verkäufer, Chauffeure.

105 Wohnungen entrümpelt

Wie kommt der Trödlerladen zu seinen Waren? "Wir haben im vergangenen Jahr 105 Wohnungen nach deren Auflösung geräumt. Zudem kommen täglich Menschen zu uns, die sich von alten Dingen trennen", sagt der Trödlerladen-Sozialarbeiter Gerhard Gahleitner. Gustostückerl bringt Tischler Johannes Kaser mit seinen Kollegen wieder in Schuss, ein Elektriker prüft alle Elektrogeräte auf ihre Funktionsfähigkeit, repariert sie, wenn es nötig ist und sich noch auszahlt. "Land und Stadt unterstützen uns in unserer Arbeit für Wohnungslose. Aber 55 Prozent unserer Kosten erwirtschaften wir selbst", sagt Michael Mooslechner, der wirtschaftliche Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose.

Arge Trödlerladen, Volkshilfe-Basar und Caritas-Carla

Der Arge Trödlerladen in der Goethestraße 93 in Linz (schräg gegenüber des Design-Centers) führt nach Anmeldung Wohnungsräumungen zum Selbstkostenpreis durch. Anmeldung unter 0732/66 51 30. Verkauf Dienstag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr. Großer Flohmarkt im Mai. Das Trödlerladen-Geschäft in der Linzer Bischofstraße 7 ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Ähnliche Einrichtungen betreibt die Volkshilfe mit ihren Basar-Shops und die Caritas mit Carla in der Linzer Baumbachstraße 3.

