Unfalllenker flüchtete und wurde von Polizisten zuhause gestellt

TRAUN. Nachdem er in Traun in einem Verkehrsunfall verwickelt war, ist am späten Dienstagnachmittag ein 42-jähriger Pkw-Lenker einfach davongefahren. Als ihn Polizisten kurz darauf bei sich zuhause stellten, verweigerte der Fahrerflüchtige den Alkotest.

Es gegen 17:10 Uhr, als sich der Verkehrsunfall in Traun ereignete. Als die alarmierte Polizei am Unfallort eintraf, war der zweite, an dem Unfall beteiligte Lenker aber schon wieder weg. Dieser sei unmittelbar danach davongefahren, teilte die zweite Unfalllenkerin, eine 33-jährige aus Linz, den Beamten mit.

Da das Kennzeichen des Pkw des Fahrerflüchtigen bekannt war, fuhren die Beamten zur Wohnadresse des Mannes. Sein total beschädigter Wagen stand davor auf dem Parkplatz. Der Lenker, ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, öffnete nach kurzem Läuten die Wohnungstür und gab gegenüber den Beamten zu, den Pkw zuvor gelenkt zu haben und nach dem Verkehrsunfall geflüchtet zu sein.

Einen Alkotest verweigerte der Lenker. Ihm wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen.

Die 33-Jährige suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig das UKH Linz auf und wurde ambulant behandelt. Der zweite Unfallbeteiligte wird bei der Staatsanwaltschaft Linz sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

