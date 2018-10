Linz ehrt verstorbenen Rapper "Huckey" mit Platz

Der Bereich vor dem Kulturverrein "KAPU" auf dem Linzer Kapuzinerberg heißt nun offiziell Harald-Renner-Platz.

Am Mittwoch wurde die "inoffizielle" Platztafel, die vom Kulturverrein selbst im Mai angebracht worden ist, durch die offizielle der Stadt Linz ersetzt. Der Stadtsenat hatte einem entsprechenden Antrag der Kapu im September stattgegeben. "Wir sind sehr stolz und freuen uns über die Anerkennung der Stadt", teilte die Band Texta, der Huckey bis zu seinem Tod im Mai angehörte, auf Facebook mit.

Harald "Huckey" Renner, Schlagzeuger, Rapper, Kulturarbeiter und Gründungsmitglied der wegweisenden Band Texta, hatte Anfang Mai dieses Jahres seinen einjährigen Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb im Alter von 51 Jahren in Linz.

Renner war in den 1980er-Jahren Schlagzeuger in Bands wie Target Of Demand, 7 Sioux und Schwester, war gestaltendes Mitglied der zu dieser Zeit gegründeten KAPU, einem unabhängigen Kulturzentrum in Linz, und bis zuletzt dort tätig. In diesem Dunstkreis entstand 1993 auch Texta, "Huckey" war von Anfang an als Rapper und Texter dabei. Die Band prägte 25 Jahre lang die Hip-Hop-Kultur in Österreich mit. "Ohne Dich wäre HipHop in Österreich nicht so wie er ist, Dein Vermächtnis ist unauslöschbar", schrieben seine Bandkollegen auf ihrer Seite und bedankten sich für "25 Jahre Freundschaft, kreative Energie, großartige Texte, tausende Kilometer Autofahrten ... über 800 Konzerte auf der ganzen Welt".

"Huckey" hat insgesamt sieben Studioalben mit Texta eingespielt, war an mehreren Alben mit den TTR Allstars (Tonträgerrecords) und Blumentopf beteiligt, auch Musik für zwei Theaterstücke, ein Live-Album und unzählige weitere Releases spielte er ein.

Letztes Video veröffentlicht

Erst Ende September veröffentlichte Texta das letzte Video, in dem Huckey noch mitwirken konnte. "High" von den TTR Allstars erschien an jenem Tag, an dem Huckey 52 Jahre alt geworden wäre.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema