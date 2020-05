90 Menschen versammelten sich bei Tankstelle - Polizei schritt ein

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Linzer Salzburgerstraße waren gegen 22 Uhr um die 90 Personen mit etwa 35 Pkw zusammengekommen. Bei mehreren Fahrzeugen waren die Musikanlagen eingeschaltet und die Personen hielten sich in und neben den Autos auf, ohne den Mindestabstand einzuhalten. Ein Großteil von ihnen trug dabei keinen Mund-Nasen-Schutz. Im Tankstellen-Shop hielten sich weit mehr als die zulässige Anzahl von Personen auf, um dort Snacks zu kaufen. Diese verzehrten sie gleich auf dem Tankstellen-Areal. Noch während die Polizisten anwesend waren, verließen immer wieder Fahrzeuge das Gelände, um sich auf der Salzburgerstraße in beide Richtungen Beschleunigungsduelle zu liefern.

Die Beamten wiesen die Anwesenden auf die Covid-19-Bestimmungen hin und beruhigten die Lage. Während des Einsatzes wurde bekannt, dass sich auf einem Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Einkaufzentrums ähnliche Szenen abspielten. Auch dort machten die Polizisten die Menschen auf die Bestimmungen aufmerksam, woraufhin diese den Parkplatz verließen.

Kurze Zeit später begann die Zusammenrottung bei der Tankstelle von Neuem. Abermals mussten drei Polizeistreifen die Lage unter Kontrolle bringen und bis etwa drei Uhr früh vor Ort bleiben. Im gesamten Zeitraum wurden 15 Verwaltungsanzeigen, vier Organmandate und unzählige Abmahnungen ausgesprochen.

