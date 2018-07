5000 Kilometer in 53 Tagen: Linzer startet zu einer Radtour mit Mission

LINZ. Johannes Staudinger radelt ab 8. August durch Europa und besucht 20 Radrennbahnen

Sagen wir es einmal so: Jeder wird das nicht verstehen, was Johannes Staudinger von 8. August bis 29. September vor sich hat. Es wird auch nicht so viele geben, die sich auf diese Dauerbelastung einlassen würden.

Aber der 47-jährige Linzer sitzt nun einmal gerne im Sattel seines Fahrrades, ist mit dem Verein Velodrom Linz ein Aktivist im besten Sinne des Wortes und macht sich zudem bevorzugt selbst sein Bild von der Welt ganz allgemein und von Velodromen im Speziellen.

Denn die offenen Radrennbahnen, von denen es einst an die zehn auch in seiner Heimatstadt Linz gegeben hat, sind in Europa nicht verschwunden, sondern noch immer in großer Anzahl zu finden. Zu mindestens 20 Velodromen will Staudinger radeln. Eine Fact-Finding-Mission nennt er das. In 53 Tagen. 5000 Kilometer weit. So ist es sein Plan.

"Ich habe ein gewisses Alter", sagt Staudinger, so als wäre das allein schon die für alle verständliche Antwort nach dem Warum. Die größere Nähe zum 50er als zum 40er mag ein Argument gewesen sein. Wie auch das Wissen, dass das Alter nicht automatisch sportliche Ausdauerleistungen beschleunigt.

Johannes Staudinger fühlt sich jetzt vor allem stark genug, um sich der Herausforderung zu stellen. Auf große Reise zu gehen, dabei aber auch ein Ziel zu verfolgen, hat den Familienvater angetrieben. Ein Velodrom für Linz, das Freizeit- und Spitzensport mit dem Fahrrad gleichermaßen fördern könnte, ist immer noch sein Traum. Das Projekt gibt es, auf die große Unterstützung wartet Staudinger noch.

Deshalb dient seine Radtour auch diesem Zweck. Das Thema bekanntzumachen. Und um herauszufinden, wie es die anderen machen. "Ich habe schon viel recherchiert", sagt der Linzer. 30 aktive Velodrome hat er in Europa bereits gefunden. Jetzt will er sich zumindest 20 von ihnen anschauen, mit den Betreibern reden. Drei Fixpunkte hat er auf seiner Tour: Breslau, Belfast und Dublin. Die anderen Radrennbahnen steuert er je nach Tourverlauf an.

Testtour nach Novo Mesto

Das Vorbereitungsprogramm läuft seit Monaten. Im Mai hat der 47-Jährige eine Testtrainingstour von Linz zum Velodrom nach Novo Mesto in Slowenien und wieder retour gemacht. Nach 900 Kilometer in sechs Tagen waren Sitzfleisch und Beinmuskulatur nicht beleidigt. Staudingers Fazit: "Es war fantastisch." So soll es auch ab 8. August werden, wenn der Linzer jeden Tag 140 Kilometer radeln will. Für sich. Aber auch für seine Idee. Wer ihm folgen will, kann auf ride53.blogspot.com nachlesen.

