18-jähriger Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall verletzt

Der junge Pkw-Lenker war gegen 14.15 Uhr mit einem Pkw in Niederneukrichen auf der Thann-Landesstraße in Richtung St. Florian unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto kam auf dem Dach zu liegen und der 18-Jährige, der kurzzeitig im Pkw eingeklemmt war, wurde von der Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungsfahrzeuges aus St. Florian mit einer Bergeschlaufe aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 18-Jährige in das Unfallkrankenhaus nach Linz.