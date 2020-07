Liebesbetrüger zockten Frauen im Internet ab

Eine Mühlviertlerin ist, wie berichtet, auf einen Online-Betrüger hereingefallen. Sie überwies aus Liebe einem vermeintlichen amerikanischen Militärarzt 25.000 Euro, weil dieser ihr vorgegaukelte, nach Österreich auswandern zu wollen, um mit der 45-Jährigen eine Lebensgemeinschaft zu gründen. Kontaktiert wurde die Frau von dem Betrüger über soziale Medien.

Nun hat sich wieder eine Frau von einer angeblichen Liebe blenden und um ihre Ersparnisse bringen lassen: Wieder war es eine Mühlviertlerin, die einem Fremden 6100 Euro überwies. Die 53-Jährige hatte ihn beim Benützen einer Sprach-App kennengelernt. Er gab sich als "Davidson Anthony" aus und erzählte ihr, auf einer Bohrinsel in Florida zu arbeiten. Dazu schickte er ihr ein Foto von ihm und seinem Reisepass. Die beiden hielten den Kontakt und schrieben sich weiter. Der Betrüger spielte der Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung die große Liebe vor und sagte ihr, er wolle die 53-Jährige in Österreich besuchen kommen. Dazu müsse sie ihm jedoch erst Geld überweisen. Das machte die Geschädigte dann auch, das Geld ging an ein griechisches Konto.

Ein ähnlicher Fall hat sich im Flachgau zugetragen. Eine 60-Jährige hatte im Juni zwei Mal Geld an einen bislang unbekannten Mann überwiesen, der eine Notlage vortäuschte. Einmal überwies sie das Geld auf ein polnisches, einmal auf ein türkisches Konto. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro.

