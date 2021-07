Köhler und Fischer: Ex-Präsidenten zu Gast in Hallstatt

Denn mit Heinz Fischer, begleitet von Ehefrau Margit, und Horst Köhler samt Gattin Eva Luise waren gleich zwei ehemalige Bundespräsidenten zu Gast im Salzkammergut. Köhler war Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland von 2004 bis 2010, während sein österreichischer Kollege von 2004 bis 2016 im Amt war. Während Fischer seit vielen Jahren regelmäßig am Hallstättersee Urlaub macht, war es für Köhler der erste Besuch. "Er ist so ein umgänglicher und netter Mensch", zeigte sich Alexander Scheutz (SP), Bürgermeister von Hallstatt, begeistert. Vor allem die geschichtlichen Hintergründe, deren es in Hallstatt viele gibt, haben den deutschen Gast interessiert.

Nach ihrem Urlaub im Salzkammergut sind die Alt-Präsidenten bei den Salzburger Festspielen zu Gast.