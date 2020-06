Keine Corona-Erkrankungen in Alten- und Pflegeheimen mehr

Das teilte der Krisenstab am Montagnachmittag mit. Am 24. März waren die ersten Fälle in einem oberösterreichischen Seniorenheim bekannt geworden. Seither wurden insgesamt 62 Erkrankungen bei Heimbewohnern und 82 bei Mitarbeitern gemeldet. 13 Insassen sind gestorben, beim Personal gab es keine Todesfälle.

Insgesamt waren in Oberösterreich - Stand Montagmittag - noch 37 Personen erkrankt. Etwas gestiegen ist zuletzt die Zahl der Spitalpatienten: Acht Personen lagen auf Normal- und vier auf Intensivstationen. Auch die Quarantänezahlen gingen in den vergangenen Tagen stetig leicht nach oben, aktuell sind 324 Leute abgesondert. Die Zahl der Todesopfer liegt seit 2. Juni unverändert bei 61.

Zeitlicher Verlauf der Fälle:

