Wohnungsbrand forderte einen Schwerverletzten

Das Feuer ist gegen 22.20 Uhr im Wohnzimmer ausgebrochen. Dort war ein 40-Jähriger aus Salzburg auf dem Sofa eingeschlafen. Dass er noch am Leben ist, hat der Mann vermutlich einem Nachbarn zu verdanken. Der 31-Jährige hatte den starken Rauch im Stiegenhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen und fanden den 40-Jährigen bewusstlos auf dem Sofa. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand durch eine noch brennende Zigarette entstanden war. Die Ursache sei aber noch nicht restlos geklärt, so die Polizei.

Der Mann, der von der Feuerwehr ins Freie gerettet wurde, hatte bei einem 35-Jährigen übernachtet. Dieser wurde im Schlafzimmer geweckt und konnte seine Wohnung selbstständig verlassen. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung wurde der Innviertler ins Spital gebracht. Sein Gast aus Salzburg erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und befindet sich nun im Landeskrankenhaus, dessen Hund kam bei dem Brand ums Leben.

Auch ein Feuerwehrmann zog bei dem Einsatz leichte Verletzungen davon. Der 36-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Insgesamt waren fünf Feuerwehren vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Küche und das Bad in der betroffenen Wohnung wurden allerdings schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Zuvor war es zu einem Großeinsatz in Altheim (Bezirk Braunau) gekommen. In einer Produktionshalle war eine Maschine in Brand geraten. Mehr lesen Sie im folgenden Artikel: