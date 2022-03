Feuer in Produktionshalle: Drei Schichtarbeiter verletzt

Zu dem Brand ist es gegen 20.15 Uhr in einer Produktionshalle gekommen. Drei Mitarbeiter im Alter von 33, 34 und 39 Jahren hatten Schweißarbeiten an einer Maschine durchgeführt, als sie über ihnen Flammen und Rauch bemerkten. Die sogenannte Abkühlspiralmaschine hatte zu brennen begonnen. Der Deutsche, der Slowake und der Ungar schlugen sofort Alarm, sodass alle Schichtarbeiter die Produktionshalle selbstständig verlassen konnten. Für die Feuerwehr war es ein langwieriger Einsatz. Ein Kunststoffband, das in mehreren Bahnen um die Maschine verläuft, hat immer wieder zu glosen begonnen.

Drei Mitarbeiter erlitten Rauchgasvergiftungen, berichtet die Polizei. Eine von ihnen - eine 41-jährige Rumänin aus dem Bezirk Braunau - musste ins Spital gebracht werden.